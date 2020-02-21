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El freni çekilmeyince Yeşilırmak'a düşen araç, AFAD yardımıyla çıkartıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde el freni çekilmeyince hareket ederek Yeşilırmak'a düşen hafif ticari araç, AFAD ekiplerinin yardımıyla sudan çıkartıldı.

21.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:47El freni çekilmeyince Yeşilırmak'a düşen araç, AFAD yardımıyla çıkartıldı

TOKAT'ın ilçesinde el freni çekilmeyince hareket ederek Yeşilırmak'a düşen hafif ticari araç, AFAD ekiplerinin yardımıyla sudan çıkartıldı.

Olay, dün ilçeye bağlı Çalkara köyünde yaşandı. İlçede yaşayan Kadir Tatlı, kullandığı 27 AYY 270 plakalı hafif ticari araç ile Yeşilırmak kenarına gezmeye gitti. Irmak kenarına park ettiği aracının el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden hafif ticari araç ırmağın içine girdi. Aracının suya gömüldüğünü gören Tatlı, itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tamamen suya gömülen aracın içinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Ardından aracın çıkarılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye AFAD dalış ekibi sevk edildi. Su altındaki araç, balık adamlar tarafından bağlanan halatla vinç kullanılarak sudan çıkartıldı.



İtfaiye, Erbaa, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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