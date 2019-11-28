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El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısında Beyt Kahil beldesinde bulunan 4 Filistinlinin evini yıktı.

28.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:48El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı
güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısında Beyt Kahil beldesinde bulunan 4 Filistinlinin evini yıktı.

İsrail güçleri, El Halil kentinin kuzeybatısında bulunan Beyt Kahil kasabasına baskın düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Beyt Kahil beldesinde buldozerlerle 4 Filistinli esirin evini yıktı. İsrail güçleri yıkımı engellemeye çalışan Filistinlilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi yaraladı.

Uluslararası "HaMoked" adlı örgütün Filistinlilerin evlerin yıkılmaması için İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe vermesine rağmen mahkeme yıkım kararını uyguladı. Yıkım, İsrail güçlerinin Filistinlere evlerini tahliye etmesi uyarısından 48 saat sonra yapıldı.

Evleri yıkılan Filistinliler, İsrailli bir askeri öldürdükleri şüphesiyle 3 ay önce gözaltına alınmıştı. - EL HALİL

Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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