Haberler » Güncel » - El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı - Haber

- El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı

- El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktıEL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısında Beyt Kahil beldesinde bulunan 4 Filistinlinin evini yıktı.

28.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:36
- El Halil'de güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı
EL HALİL - İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin kuzeybatısında Beyt Kahil beldesinde bulunan 4 Filistinlinin evini yıktı.
İsrail güçleri, El Halil kentinin kuzeybatısında bulunan Beyt Kahil kasabasına baskın düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Beyt Kahil beldesinde buldozerlerle 4 Filistinli esirin evini yıktı. İsrail güçleri yıkımı engellemeye çalışan Filistinlilere müdahale ederek çok sayıda kişiyi yaraladı.
Uluslararası "HaMoked" adlı örgütün Filistinlilerin evlerin yıkılmaması için İsrail Yüksek Mahkemesine dilekçe vermesine rağmen mahkeme yıkım kararını uyguladı. Yıkım, İsrail güçlerinin Filistinlere evlerini tahliye etmesi uyarısından 48 saat sonra yapıldı.
Evleri yıkılan Filistinliler, İsrailli bir askeri öldürdükleri şüphesiyle 3 ay önce gözaltına alınmıştı.
- El Halil'de İsrail güçleri 4 Filistinlinin evini yıktı

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: İHA


Son Dakika Güncel Haberleri
14:35 İnsanlık dışı olaya tepki yağmıştı: Serbest bırakıldılar
14:34 Erdoğan: Gençlerimiz batı menşeli sapkın akımlar karşısında savunmasız kalıyor
14:34 Sorgun'da gıda denetimleri sürüyor
14:30 5 kırsal mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
14:30 Otizmli babadan "Çocuğunuzdan vazgeçmeyin" çağrısı
14:23 Ölü sayısının 40'a yükseldiği Arnavutluk'ta bir deprem daha oldu
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 14:36:11