El İşi Yapan Ev Hanımlarını Aynı Sitede Buluşturdu

İstanbul Aydın
Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Sinem Budun Gülas, hazırladığı alışveriş sitesi ile tasarımcıları, sanatçıları ve el sanatlarını ek gelire çeviren ev hanımlarını tek çatı altına topluyor.
Gülaş'ın "www.bisendevar.com" adını verdiği, amatör ya da profesyonel olarak tasarım yapan ve yaptıkları işi maddi kazanca dönüştürmek isteyenlerin ilgi gösterdiği sitede, 64 aktif butik, 361 adet de özel tasarım ürün faaliyet gösteriyor.
Sitenin kurucusu Sinem Budun Gülas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi alanında önemli bir açığı kapatan sitenin, maddi imkansızlık, teknik yetersizlik veya başka nedenlerden dolayı ürünlerini internet ortamı üzerinden satmak isteyenlerin popüler mekanı haline geldiğini söyledi.
Yaklaşık 8 aylık çalışmanın ardından bu yılın mart ayında kurdukları sitenin beklediklerinden de daha kısa sürede ilgi görmeye başladığını dile getiren Gülas, "Şu anda 64 aktif butik ve 361 özel tasarım ürün ile hizmet vermekteyiz. Sitemiz yakında kocaman bir sanal butik alışveriş merkezine dönüşecek. Projemiz kısa zamanda çok beğeni topladı. Butiklerimiz de memnunlar. Butiklerimiz içerisinde öğrenci olan da alanında çok ünlü olan tasarımcı dostlarımız da var." dedi.
"Burada herkes butik açabilir, herkes satış yapabilir"
Gülas, sitede isteyen herkesin butik açıp satış yapabileceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sosyal medyada güvensiz satışı biz sitemizle güvenli hale getiriyoruz. Satıcı ürün satıldıktan sonra kargoya veriyor ve müşterinin eline geçtikten sonra, müşteriden ürünün istediği ürün mü yoksa yanlış ürün olup olmadığı konusunda onayını istiyor ve müşteri onayını verdikten sonra ödeme satıcıya geçiyor. Yani müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Müşteri ürünü beğenmezse satış gerçekleşmiyor. Ürün geri iade ediliyor, ödeme de gerçekleşmiyor. Bir yandan tasarımcıları, sanatçıları ve el sanatlarını ek gelire çeviren ev hanımlarına destek sağlıyoruz, diğer yandan da farklı ürünler arayan ve sitelerini tercih edenlere güvenli alışveriş imkanı sunuyoruz. Yani bizim sitemiz hem alıcıya hem de satıcıya kazandırıyor."
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:20