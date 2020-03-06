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El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'ye bağlı faaliyet yürüten Huraseddin Tugayları'na (HAD grubu) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

06.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:37El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

KOCAELİ'nin ilçesinde, terör örgütü El Kaide'ye bağlı faaliyet yürüten Huraseddin Tugayları'na (HAD grubu) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubunun Karamürsel'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Karamürsel, Güncel

Kaynak: DHA

6.03.2020 12:29:22