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El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

06.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:06El Kaide operasyonunda 8 kişi adliyede

KOCAELİ'nin ilçesinde, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubuna yönelik operasyonda örgüte elaman kazandırdıkları belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü El Kaide'nin HAD grubunun Karamürsel'de faaliyet gösterdiğini belirledi. Örgüte elaman kazandırdıkları tespit edilen 8 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.



Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Kaynak: DHA

6.03.2020 12:29:27