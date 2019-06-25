25.06.2019 15:14
Haberler » 3. Sayfa » Haber

El Kaide şüphelisi Ankara'da yakalandı

El Kaide şüphelisi Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından GBT sorgusu yapıldığı sırada bir kişinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından GBT sorgusu yapıldığı sırada bir kişinin El-Kaide terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.

Başkentte, El-Kaide terör örgütü üyesi M.E isimli zanlı polisin dikkati ve takibi sonucunda yakalandı. İzmir Emniyet'i tarafından da bir süredir aranan M.E.'nin izine Ankara'da rastlandı. Ankara Asayiş Şube ekiplerine bağlı Güven Timler kimlik kontrolü yaptığı sırada zanlının terör örgütü El-Kaide'ye üye olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine göz altına alınan kişi Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne getirilerek ifadesi alındı. Zanlı ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.E adlı kişinin emniyet işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Ankara , 3. Sayfa

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:11 Tarsus'ta 21 büyükbaş hayvan çalındı
17:05 Erdemli'de uyuşturucu operasyonları
17:05 HDP Yenişehir İlçe Başkanı Ömer Doğan tutuklandı
17:04 Yavuzeli'nde sinek istilası
17:03 Bankamatik önünde pusuya yattı, polisten kaçamadı
17:00 Tamirden dönen arazöz sayesinde büyümeden söndürüldü
16:58 Gaziantep'te masa sandalye imalathanesinde yangın