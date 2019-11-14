Haberler » Güncel » EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI - Haber

EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

14.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:00EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İÇİŞLERİ  Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün 'den geldiği 'da yakalandı.

Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüskün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüskün gözaltına alındı. Cüskün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Cüskün'ün fotoğrafı


- İstanbul

İstanbul, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24 ADÜ'de "Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi" semineri
15:23 Geleceğin şefleri dünyadan 38 çeşit ekmek pişirdi
15:23 Mavi Marmara gemisinde bulunanlara hakaretten yargılanan Cem Küçük hakim karşısında
15:22 Bakan Koca Hakkaniyeti gözeten kadrolara ihtiyacımız var
15:22 Banka soygununu saniye saniye çeken kişi o anları anlattı
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
14:50 Giresun Valiliği: Rabia Naz'ın babası, görgü tanığını tehdit etmek suçlamasıyla gözaltına alındı
14:53 Renk körü olanların polis olamayacağı kesinleşti
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
15:11 İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
15:24 İstihare namazı nedir? İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ve duası
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
14.11.2019 15:25:11