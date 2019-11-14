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EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.

14.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:02EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İÇİŞLERİ  Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün 'den geldiği 'da yakalandı.

Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüşkün gözaltına alındı. Cüşkün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Cüşkün'ün fotoğrafı


- İstanbul

İstanbul, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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