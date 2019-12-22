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El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

22.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:12 El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi
'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 18 Aralık günü şafak vakti eş zamanlı olarak 5 adrese baskın yaptı. Özel harekat polisinin de katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda terör örgütüne Suriye'den silah temin ettikleri öne sürülen T.Y. (53) adlı kadın ile oğlu M.S.Y. (32) ve arkadaşı M.B. (31) gözaltına alındı. Suriye uyruklu zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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