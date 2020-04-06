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El konulan medikal ürünler Sağlık Bakanlığına teslim edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üretici ve ihracatçı firmalara yapılan denetimlerde, el konulan 100 milyonun üzerindeki medikal ürün Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

06.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:28
El konulan medikal ürünler Sağlık Bakanlığına teslim edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, üretici ve ihracatçı firmalara yapılan denetimlerde, el konulan 100 milyonun üzerindeki medikal ürün Sağlık Bakanlığına teslim edildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, medikal ürün üreten veya yurt dışına ihraç eden 135 firmanın İstanbul'daki yönetim ve üretim binalarıyla depolarında denetim yaptı.
Denetimlerde, 97 milyon 665 bin 129 eldiven, 2 milyon 619 bin 737 maske, 62 bin 146 sağlık tulumu, 6 bin 589 litre dezenfektan, 2 bin 978 kutu temizlik jeli, 5 bin 69 yüz koruyucu, 826 medikal gözlük, 69 yüz siperliği ve 280 önlüğe el konuldu.
El konulan ürünler, ücretleri ödenerek Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) üzerinden Sağlık Bakanlığına teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, İstanbul, Güncel
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