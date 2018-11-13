13 Kasım 2018, 15:42

El Koyduğu Pamuk Şekerleri Ayaklarıyla Çiğneyen Zabıta Memuru Görevden Alındı

Denizli'de bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyup daha sonra da şekerleri ayağıyla ezen zabıta görevden uzaklaştırıldı.

Denizli'de bir gencin sattığı pamuk şekerlere el koyup yerdeki pamuk şekerleri ayağıyla ezen zabıta görevden alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinin Bayramyeri semtinde meydana gelen olayda Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri pamuk şeker satan bir genci yakalamış ardından gencin sattıkları pamuk şekerlere el koyup yere attıktan sonra ayaklarıyla çiğnemişlerdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Yaşanan olay çevredekiler ile birlikte sosyal medyada büyük tepki çekerken vatandaşlar pamuk şekerinin çiğnenmesine kayıtsız kalmamışlardı.

Yaşanan olayın ardından harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi olaya karışan zabıta memurunu görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

"SORUŞTURMANIN SONUCUNA GÖRE GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde Zabıta Dairesi Başkanlığında görevli personelin karıştığı ve medyaya da yansıyan tatsız olay sonrası görevli zabıta hakkında tarafımızca idari soruşturma başlatılmış olup, ilgili personel zabıta görevinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma tamamlanma aşamasında olup, sonucuna göre gerekli işlemler yapılacaktır."

13 Kasım 2018 Salı 15:42



YORUMLAR (92)
C.D: Görevden alındı deniyor . Yani başka göreve mi verildi . İştenmi çıkartıldı açıklık yok . İşten çıkartılacak ki birşeye benzesin . O zaman diğer zabıta görevlilerine de örnek olur . Bu ne ya böyle zabıta oldun diye gücünün yettiğine böyle hareket yapmak .
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POZE: bunlar bizim gordüklerimiz daha neler yapıyorlar bu zabıta lar devlet artık nefes bile aldırmayacak bu millete yakındır
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ŞAMİL: Alma mazlum ahını çıkar aheste, aheste. Birazcık vicdanlı olun. Herşeyi görmek zorunda değilsiniz. İnsanlar namusu ile Şerefiyle bu vatan topraklarında karnını doyurmaya çalışıyor.
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  • CEVOLİ : Çok sağlıklı birşey değil o sattıkları. Nasıl bir ortamda üretildiği belli değil. Namusuyla şerefiyle daha güzel işler de yapabilir. İnsan sağlığını tehlikeye atmak nekadar desteklenebilir bilemiyorum.
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NESRİN: belediye zabıtayı görevden atarak kendini temize çıkarmaya çalışıyor. en büyük suç belediyenin belediye emir veriyor zabıtada yapıyor
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