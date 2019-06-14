14.06.2019 11:55
Haberler»Güncel » Haber

El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı

El öptürüp çalışanına harçlık veren bakan eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, el öptürürken çekilmiş olduğu fotoğrafına eşinin çok kızdığını ve sabah kadar ağladığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın bayramda elini öpen çocuklara dolarla harçlık vermesi gündem olmuş, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da çalışanına aynı pozu vererek paylaşım yapmıştı. Ersoy'un bu paylaşımı kısa sürede büyük tepki çekti. Paylaşımın espri olduğunu söyleyen Pervin Ersoy, konuyla ilgili eşinden azar yediğini söyledi.

"ÇOK KIZDI BANA"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugünkü yazısında Pervin Ersoy'un konuyla ilgili sözlerini aktardı.

Ersoy, "Doğruyu söylüyorum size! Çok kızdı bana! Aşırı tepki gösterdi. Ve aşmak için ben çabalarken… Sabahlara kadar uyumadan ağlarken… O yanımda olmadı. Bu da tabii beni daha çok sarstı. Tamam bizim Mehmet mükemmeliyetçidir. Bunu onu yakından tanıyan herkes bilir. O asla hata kabul etmez ama bu olayda azıcık da olsa yanımda durmasını isterdim… Çünkü o da biliyor ki olay tamamen espriydi ve tamamen benim iyi niyetim dolayısıyla meydana gelmiş bir durumdu."

"HATAYDI YAPTIĞIM"

Yaptığından pişmanlık duyan Ersoy, "Hataydı yaptığım evet. Düşüncesizlikti. Onun siyasi kimliği olduğunu unutmamalıydım. Niyetim iyi de olsa, kötü niyetli insanların bunu onun siyasi itibarını zedelemek, hırpalamak için kullanabileceğini düşünmeliydim…" dedi.

Sabah, Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Magazin, Politika, Güncel

YORUMLAR (7)
KOLAYGELSİN:sus lan görgüsüz
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
SALİH:Gözün Kör Olsun Fakirlik, TÜRK LİRASINA HASRET KALMIŞ İKEN ; dolar dağıtanlar euro dağıtanlar bir de döviz kullanmayın diyenler , HER ŞEY ORTADA konuşulacak çok şey var ama hiç bir şey de YOK.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GARİBAN:bize dolar almayin diyorlar kendileri dolar dağıtıyorlar anlamadim ya. biz çok e yada onlar cok akili
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ALEEDDİN:Her şey üstüme üstüme geliyor vazgeçtim ben bu hayattan
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
SİVAS:reklam yapmış
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
13:13 İzmir'de denizde ceset bulundu
13:13 Bingöl'de 60 bin öğrenci karne aldı
13:12 Öztürk, Rabia Naz Vatan için Meclis Araştırması istedi
13:12 Ukraynalı ayrılıkçılara Rus pasaportları dağıtılmaya başlandı
13:12 Kapıkule'den çıkan araçta yakalanmıştı: Bulgaristan 63 tarihi eseri iade etti
13:12 Kayserili öğrencilerin karne heyecanı
13:12 Kilis'te 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı
13:12 Okullarda karne heyecanı
13:11 Tramvayı durdurup, rayların üzerindeki güvercini kurtardı
13:11 Artvin'de Jandarma Teşkilatı'nın 180. Yıldönümü Etkinlikleri
13:11 Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor
13:11 Öğrenciler karnelerini Bakan Selçuk'un elinden aldı
13:11 İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA ÖĞRENCİLERE KARNELERİNİ DAĞITTI
13:11 Şanlıurfa'da okul çıkışı bıçaklı kavga: 1 yaralı