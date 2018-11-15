El Rayyan Vakfı, Ziyaretlerini Sürdürüyor

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği nezaket ziyaretinde konuşan El Rayyan Vakfı Başkan Vekili Semiha Yavuz, Gürses'e Vakfın kuruluş amacı ve çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Henüz genç bir vakıf olmalarına karşın önemli projeler ve işbirlikleri üzerinde çalıştıklarını kaydeden Yavuz, "İş dünyasının en önemli dinamikleri arasında yer alan MÜSİAD ile karşılıklı işbirliği içerisinde olmak bizleri fazlasıyla memnun edecektir" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürses ise, "Bu nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel bir değerlendirme fırsatı bulduk. El Rayyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı farkındalık yaratan projelerle dikkat çekiyor, gerçekleştireceği tüm projelerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda El Rayyan Vakfı Başkan Vekili Semiha Yavuz, MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gürses'e plaket takdim etti.