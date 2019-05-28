28.05.2019 16:24
Haberler» Spor » Haber

El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu

Katar ekiplerinden El Sadd, sözleşmesi biten İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i teknik direktör olarak görevlendirdi.

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd, sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Xavi Hernandez'i takımın yeni teknik direktörü olarak görevlendirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda futbolculuk kariyerini sonlandıran 39 yaşındaki Xavi'nin iki sezon boyunca teknik direktör unvanıyla takımı çalıştıracağı belirtildi.

Xavi'nin yardımcılığını ise Sergio Oriol, Ivan Torres, Oscar Hernandez, Jose Manuel, David Baratas, Antonio Lobo, Sergio Garcia ve Antonio Tramulas üstlenecek.

Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, 2015'te transfer olduğu El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza attı.

El Sadd'ın yeni teknik direktörü Xavi oldu

Mehmet TopalMehmet Topal'dan ayrılık açıklaması: Yapılan algı, yapanların istediği gibi bitmeyecek

Tottenham-Liverpool maçı şifresiz yayınlanacakTottenham-Liverpool maçı şifresiz yayınlanacak

Nazım Sangare: Şenol GüneşNazım Sangare: Şenol Güneş'i anlıyorum, Türk tipim yok

Katar, Xavier Hernandez Creus, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR (2)
YEDİ BELA HÜSNÜ: 5 para etmez fitbolcu
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
KRALEX: DÜN BIRAKTIN FUTBOLU NECABUK OLDUN DREKTÖR
Yayından Kaldır
4 1
Cevap yaz