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El Salvador'da koronavirüs önlemleri - SAN

Orta Amerika ülkesi El Salvador Cumhuriyeti'nin başkenti San Salvador'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 3 olduğu açıklandıktan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

25.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:01
Orta Amerika ülkesi El Salvador Cumhuriyeti'nin başkenti San Salvador'da koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının 3 olduğu açıklandıktan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Birçok kamusal alan, market ve uluslararası havaalanı kapatılırken, güvenlik güçleri sokaklarda tedbir amaçlı devriye gezdi.
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El Salvador’da koronavirüs önlemleri - SAN

Kaynak: AA

Etiketler : Orta Amerika, El Salvador, Koronavirüs, Güncel

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El Salvador'da koronavirüs önlemleri - SAN

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