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El Salvador'da otobüs kazası: 7 ölü, 40 yaralı

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, bir yolcu otobüsünün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

17.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:08El Salvador'da otobüs kazası: 7 ölü, 40 yaralı
Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, bir yolcu otobüsünün uçuruma düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Ülke basınındaki haberlere göre, kuzeybatıdaki Chiltiupan kasabasından Jayaque kentine doğru giden otobüs uçuruma düştü.
Ulusal Polisten yapılan açıklamada, kazanın, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, kazada 7 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği, 8'i çocuk 40 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Orta Amerika, El Salvador, Güncel

Kaynak: AA

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