- El Salvador
Devlet Başkanı Osmanlı torunu Bukele oldu
SAN SALVADOR - Osmanlı kökenli Nayib Bukele, yemin ederek resmen 2019-2024 dönemi için El Salvador Devlet Başkanı oldu. Dedeleri Osmanlı pasaportuyla Filistin
'den Orta Amerika
'ya göç eden Nayib Bukele, resmen El Salvador Devlet Başkanı oldu. Bukele, yapılan yemin töreniyle birlikte 2019-2024 yılları arasında görev sürecek. Bukele, başkent San Salvador'da bulunan Gerardo Barrios Meydanında kalabalık önünde yemin etti.San Salvador'un eski Belediye Başkanı olan Nayip Bukele, Paraguay
Devlet Başkanı Mario Abdo Benitz ve Brezilya
Devlet Başkanlığı yarışını kaybeden Fernando Haddad gibi dedeleri Osmanlı vatandaşı.
Kaynak: İHA
El Salvador
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