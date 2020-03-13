El Salvador Kovid-19 nedeniyle ulusal acil durum ilan etti
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeye bulaşmaması için acil durum ilan edildi.
13.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:56
Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeye bulaşmaması için acil durum ilan edildi.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, virüsün ülkede görünme ihtimaline karşı ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.
Bukele, "Ülkemize kaçak yollardan birinin girmesi durumunda derhal tutuklanacak. 200 kişiden fazla toplanmalara izin verilmeyecek. Sivil savunma ekipleri ülke genelinde kırmızı alarmda olacak. Şu anda bu tedbir abartılı gibi görünebilir fakat daha sonrası için iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, yaptığı açıklamada, virüsün ülkede görünme ihtimaline karşı ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.
Bukele, "Ülkemize kaçak yollardan birinin girmesi durumunda derhal tutuklanacak. 200 kişiden fazla toplanmalara izin verilmeyecek. Sivil savunma ekipleri ülke genelinde kırmızı alarmda olacak. Şu anda bu tedbir abartılı gibi görünebilir fakat daha sonrası için iyi olacaktır." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Orta Amerika, El Salvador, Güncel
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