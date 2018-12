El Sanatları Kursuna Katılan Down Sendromlu Yağmur'a Ziyaret

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:23



El sanatları kursuna annesiyle birlikte katılan Down Sendrolmlu Yağmur Yaşargün yetkililer tarafından ziyaret edildi.Halk Eğitimi Merkezinin el sanatları kursuna annesi ile birlikte devam eden Yağmur Yaşargün'ü İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve Adıyaman Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç evinde ziyaret etti.25 yaşında ve lise mezunu olan Down Sendromlu Yağmur Yaşargün'ü azminden dolayı takdir eden Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Kurum olarak her zaman sizlerin emrinde ve hizmetinizdeyiz. Yağmurun bu çalışma azmi hepimizi çok sevindirmektedir. Ne zaman bir talebi olursa karşılamaya hazırız" dedi.Sürekli bir şeyler öğrenmek, boş zamanlarını değerlendirmek, yeni meslekler öğrenmek nedeniyle bu kursa gittiğini ifade eden Yağmur Yaşargün'ün ailesi bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ADIYAMAN