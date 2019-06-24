24.06.2019 12:25
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El sanatları sergisi beğenildi

El sanatları sergisi beğenildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Ordu 'nun Fatsa ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Kursiyerlerin yıl içinde yaptıkları eserler, Meşebükü Mahallesi'nde bulunan okulda açılan yılsonu sergisinde görücüye çıktı. Özenle hazırladıkları el emeği ürünleri sergileyen kursiyerlerin heyecanı gözlerinden okundu.

Yılsonu sergisinde, dikiş-nakış, takı, el sanatları, resim gibi birçok alanda eğitim gören kursiyerlerin, bir yıl boyunca emek vererek yaptıkları ürünler sergilendi.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, "Fatsa Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan değişik el sanatları kurslarına katılan bayanlarımız çok güzel eserler ortaya çıkarmışlar. Kurslara katılarak başarı gösteren bayanlarımız, artık meslek sahibi oldular. Çünkü, burada öğrendikleri el sanatlarını daha da geliştirerek, aile bütçelerine katkı sunacaklardır" dedi.

Kursiyerlere belgeleri Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya tarafından verildi. - ORDU
Kaynak: İHA
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