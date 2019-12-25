El Sanatları sergisi düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına "1.Ulusal Jürili Geleneksel El Sanatları Karma Sergisi" düzenlendi.



İslam bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayatının farklı dönemlerini yansıtan fotoğraflarının yanı sıra tarih boyunca İslam medeniyetine yapmış olduğu hizmetler, çalışmalarından kesitler, hayatına dair notlar ve geleneksel el sanatlarımızın farklı alanlarından oluşan eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Prof. Dr .Fuat Sezgin anısına "1.Ulusal Jürili Geleneksel El Sanatları Karma Sergisi'nin açılış törenine Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversitemiz Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar, daire müdürleri, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



Sergi açılış töreninde konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar, 18 farklı ilden 65 sanatçının hat, minyatür, tekzip, çini, seramik, bakır işleme, dokuma, yakma, kaligrafi gibi 25 farklı sanat alanlarında eserlerinin sergilendiği 1.Ulusal Jürili Geleneksel El Sanatları Karma Sergisini büyük bir övünç kaynağı örnek alınacak bir kişilik olan Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise konuşmasında geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve nesillere aktarılması gereken, nesiller ötesi bir kavram olduğunu belirterek: "Teknoloji ilerledikçe esasında insani anlamda büyük konfor elde ederken var olan geleneksel birikimlerimiz de maalesef kayboluyor. Bu anlamda geleneksel el sanatlarının yaşatılması gündemde tutulmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sergiyi ömrünü Türk İslam medeniyetine adamış, bu asrın yetiştirdiği ender ve çok değerli bir bilim insanına atfen yapılmış olması da oldukça anlamlı. Bizim görevimiz yeni nesillere, yeni Sezginlere bir ilham kaynağı olması için bu değeri her yönüyle yaşatmak ve tanıtmak, unutulmaya terkedilmesini önlemek bizlerin omuzunda bir görevdir. Kararlılık, sabır, azim ve çok çalışmak büyük bir başarı öyküsünün somutlaşmış hali olan Fuat Sezgin Hocanın hayatının, ilim yolunda ilerlemek isteyen yeni kuşaklar için iyi bir örnek olduğundan kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz serginin açılışını gerçekleştirdi. Rektörümüz sergilenen her eseri tek tek inceleyerek eser hakkında bilgiler aldı. 1.Ulusal Jürili Geleneksel El Sanatları Karma Sergisi Aralık ayının sonuna kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak. - YOZGAT

Kaynak: İHA