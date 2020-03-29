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El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Muratlı Çay Fabrikası çalışanı Mevlüt Demir, korona virüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı.

29.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:00
El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı
Artvin 'in Borçka ilçesinde bulunan Muratlı Çay Fabrikası çalışanı Mevlüt Demir, korona virüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı. İşçiler bu buluş sayesinde ellerini dokunmadan dezenfekte edebiliyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar hijyeni elden bırakmıyor. Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne bağlı Muratlı Çay Fabrikası çalışanları hijyen kurallarına uygun faaliyetlerini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına devam eden Çaykur çalışanları, aynı zamanda farklı yöntemlerle virüsten korunmaya çalışıyor.

Fabrikada mevsimlik işçi olarak çalışan makine bakım ustası Mevlüt Demir, ortak alana konulan dezenfekten pompasına el değmeden kullanılan buluş yaptı. Yerden 1 metre yükseklikte bulunan ve demirden imalat ettiği aparat sayesinde, fabrika çalışanları ellerini dokunmadan ayakları yardımıyla dezenfektanı ellerine sıkabiliyor. Demir, buluşunu ilk önce fabrikada bulunan mesai arkadaşlarına tanıtırken, geliştireceğini de ifade etti.

Yaptığı buluşu hakkında bilgi veren Mevkut Demir, "El sürmeden nasıl sıvı kullanırız diye kafamda bir tasarım yaptım. Fabrikanın hurda demirlerinden nasıl bir icat çıkarırım diye uzun süre düşündüm. Daha sonra bu şekilde bir tasarım yaptım, büyük ilgi gördü. Bu ilginç buluşum ile korona virüsüne karşı bir katkıda bulunduysam, ne mutlu bana" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratlı, Borçka, Artvin, Güncel

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