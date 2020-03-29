Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı

El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı Çay fabrikası çalışanı dezenfektan pompası için buluş yaptı Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Muratlı Çay Fabrikası çalışanı Mevlüt Demir, korona virüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı.

29.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:14
El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı
Çay fabrikası çalışanı dezenfektan pompası için buluş yaptı
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Muratlı Çay Fabrikası çalışanı Mevlüt Demir, korona virüs nedeniyle işçilerin ortak alanına konulan dezenfektan pompası için buluş yaptı. İşçiler bu buluş sayesinde ellerini dokunmadan dezenfekte edebiliyor.
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar hijyeni elden bırakmıyor. Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne bağlı Muratlı Çay Fabrikası çalışanları hijyen kurallarına uygun faaliyetlerini sürdürüyor. Alınan tedbirler kapsamında çalışmalarına devam eden Çaykur çalışanları, aynı zamanda farklı yöntemlerle virüsten korunmaya çalışıyor.
Fabrikada mevsimlik işçi olarak çalışan makine bakım ustası Mevlüt Demir, ortak alana konulan dezenfekten pompasına el değmeden kullanılan buluş yaptı. Yerden 1 metre yükseklikte bulunan ve demirden imalat ettiği aparat sayesinde, fabrika çalışanları ellerini dokunmadan ayakları yardımıyla dezenfektanı ellerine sıkabiliyor. Demir, buluşunu ilk önce fabrikada bulunan mesai arkadaşlarına tanıtırken, geliştireceğini de ifade etti.
Yaptığı buluşu hakkında bilgi veren Mevkut Demir, "El sürmeden nasıl sıvı kullanırız diye kafamda bir tasarım yaptım. Fabrikanın hurda demirlerinden nasıl bir icat çıkarırım diye uzun süre düşündüm. Daha sonra bu şekilde bir tasarım yaptım, büyük ilgi gördü. Bu ilginç buluşum ile korona virüsüne karşı bir katkıda bulunduysam, ne mutlu bana" dedi. El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Muratlı, Borçka, Çay, Genel

Haberin Videosu :

El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› genel ››El teması olmadan dezenfektan kullanılan buluş yaptı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

13:12: Milletvekili Taşdoğan'dan sahra hastanesi önerisi - Haberler 13:09: Diyarbakır Valiliği'nden korona virüs nedeniyle işini kaybeden 10 bin aileye biner lira yardım - Haberler 13:05: Çankırı'da otobüs seferleri 2'ye düştü - Haberler 13:04: TEM Otoyolu kenarında feci ölüm - Haberler 13:02: Kayganlaşan yolda kaza yapan araç sürüklenince lastikleri fırladı - Haberler 13:02: Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi 12:25: Hollanda'da bir evde 4 Türk vatandaşının cesedi bulundu - Haberler 11:13: Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti - Haberler 10:46: Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti - Haberler 09:25: ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi - Haberler 09:22: İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek - Haberler 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi