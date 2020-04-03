El. Venizelos kruvaziyerinin karantinası devam ediyor
Yolcu ve mürettebatında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen El. Venizelos isimli kruvaziyerin, Yunanistan'ın Pire Limanı'ndaki karantinası devam ediyor.
03.04.2020 11:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:35
Yunan basınındaki haberlerde, İspanya ve Türkiye'deki bazı limanlara uğradıktan sonra Pire Limanı'na geldiği belirtilen gemide en az 120 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
34'ü mürettebattan, toplam 383 kişi bulunan gemideki yolcular arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu belirtilen haberlerde, Yunan ANEK şirketine ait geminin Türk firmalar tarafından kiralandığı ve Türkiye - İspanya arasında sefer yaptığı ifade edildi.
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Kaynak: AA