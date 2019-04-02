El Yapımı Argan Sabunu Saçınızı ve Cildinizi Canlandırıyor

Günlük hayatın sizi ne kadar durduğunu biliyoruz. Hava koşulları, iş ortamı, caddelerin yoğunlu saçınızı ve cildinizi dört bir yandan tahriş ediyorlar. Bir de buna kimyasal bakım ürünlerinin tortuları eklenince cilt gözenekleriniz ve saç dipleriniz nefessiz kalıyor. The Soap Factory, cildinizi sizden daha çok düşünüyor. Sizin için geliştirilen el yapımı argan sabunu, saçınızı ve cildinizi canlandırarak doğal yapısına kavuşmasını sağlıyor.

EL YAPIMI ARGAN SABUNU MUCİZESİ

El yapımı argan sabununun etkileriyle bambaşka biri olacaksınız. Cildiniz ve saçınız yenilenecek, kendinizi daha genç hissedeceksiniz. Doğal argan sabunu ile nelerin değişeceğini öğrenmek ister misiniz?

Argan sabunu, tahriş olmuş cildi onarır ve yeniler.

İçeriğinde bulunan yağ asitleri, cilt hücrelerinin sağlıklı olmasını sağlar. Dış etkenlere karşı koruma sağlar.

Antioksidan etkisiyle cildi yeniler. İçinde bulunan omega 9'da bu etkiyi artırır.

El yapımı argan sabunu saçı da besler. Saçın daha hızlı ve sağlıklı uzamasını sağlar.

Ayak derisini yumuşatarak çatlakların azalmasını sağlar.

Yüzde ve vücudun farklı bölgelerinde bulunan akneleri giderir.

E vitamini içeren bitkisel argan sabunu, cildi canlı ve yumuşak gösterir. Cilt yüzeyindeki kan akışını artıran doğal sabun, bu yola cildin sağlıklı yapısını korur.

Ciltteki yorgunluk ve yaşlılık etkilerini en aza indirir. Yağ asitleri ile cildin kurumasını engeller.

EL YAPIMI ARGAN SABUNU KULLANIMI

El yapımı argan sabunun etkilerinden tam olarak faydalanmak için The Soap Factory'nin kurucusu, Hacer Aydın'ın özel tarifini kullanabilirsiniz.

Önce vücudunuzu su ile durulayın. Sonra saçınıza ve vücudunuza el yapımı argan sabununu dairesel hareketlerle ovarak sürün. Bir süre sabunlu köpüğün vücudunuzla temas etmesini bekleyin. Daha sonra ılık su ile vücudunuzu durulayın. Durulamayı bol su ile yapmanız gereklidir.

Argan sabunu sık kullanıma uygun bir sabundur. Saç, el, yüz ve tüm vücut için faydalı, çok amaçlı bir üründür.

Kullanım sonrası el yapımı argan sabununu nemsiz kuru, güneş ışığı görmeyen ortamda muhafaza etmelisiniz.

(İLANDIR)