El yapımı bebek ayakkabıları ve tek seferde kapanan bebek arabası görücüye çıktı

38'inci Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarda birçok ürün sergilenirken, el yapımı bebek ayakkabıları ve tek seferde kapanan bebek arabası dikkatleri çekti.CBME Türkiye Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri fuarı 11 Ocak tarihine kadar tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Türkiye, bebek çocuk ürünleri sektöründe hem çok önemli bir alıcı hem de çok önemli bir üretici konumunda yer alıyor. Ağırlıklı olarak çocuk giyimi üzerine yoğunlaşan ve hem ihracat hem de iç pazarda faaliyet gösteren 200'ün üzerinde yerli firma bulunuyor. Yerli firmaların markalaşmaya ve özgün tasarımlara daha çok önem vermesi ile birlikte bebek çocuk giyimi de gelişmeye ve yurtdışı pazarlarına açılmaya devam ediyor. Türkiye anne ve bebek ve çocuk ürünleri sektörü 12 milyar dolarlık toplam pazar payına ulaştığı belirtilirken, önümüzdeki 5 yıllık planda her yıl yüzde 5 büyüme beklendiği bildirildi.Ayrıca fuarda birçok ürün sergilenirken, el yapımı bebek ayakkabıları ve tek seferde kapanan bebek arabası dikkatleri çekti."Fuar, tamamen toptan alıma yönelik"Fuar hakkında bilgi veren Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Direktörü Hatice Dinçer, "Fuar, özellikle ihracat odaklı. Anne, bebek ve çocuk ürünleri sektörüne özel bir fuar. Yaklaşık 650 marka katıldı. Fuar yurtiçi ağırlıklı ancak yurtdışından da katılımcılarımız yer alıyor. Hong Kong, Avustralya, Rusya, Çin, Danimarka ve İspanya'dan olmak üzere birçok katılımcı mevcut. Fuar, tamamen toptan alıma yönelik. Daha çok mağazalar ve mağaza sahipleri üzerine kurulu bir fuar. Perakende alışverişimiz olmadığı için bireysel olarak halka kapalı bir fuar. Fuarımız 4 gün sürecek. Fuarda araç-gerek, mobilya, ev tekstili, hazır giyim ve aksesuarları bulunuyor. Hazır giyim ve aksesuarları için gelen ziyaretçilerimiz, bu senenin İlkbahar ve Yaz kreasyonlarını görecekler" dedi.Tek seferde kapanan bebek arabasıTek seferde kapanan bebek arabası hakkında bilgi veren Dalpa Firmasının Perakende Satış Uzmanı Turgay Dinç, "Günümüz şartlarından dolayı aileler genellikle hatchback arabalar tercih ediyorlar. Bu araçların bagaj hacimleri ufak oluyor. Mümkün olduğu kadar bebek konforu ön planda. Sağlıklı, güvenli ama katlandığında hacim olarak daha az yer kaplayan araçlar tercih ediyor. Bizde firma olarak böyle bir bebek arabası tasarladık. Bu sene müşterilerin beğenisine sunacağız. Katılımcı firma olarak bu fuarı önemsiyoruz. Her yıl katılıyoruz. Hem iç piyasa hem de dış piyasa için güzel bir pencere. İhracat ve ithalat yapıyoruz. Avrupa, Arap ülkeleri, Uzak Doğu'ya ve Türki Cumhuriyetlere ihracatımızı yapıyoruz. Ayrıca ithalatta yapıyoruz" şeklinde konuştu.El yapımı bebek ayakkabısıEl yapı bebek ayakkabı yapan Selami Fıçıcı ise şöyle konuştu: "Fuarda bebek ayakkabısının imalatını yapıyoruz. Ayakkabıları deriden el yapımıyla üretiyoruz. Yani eski usul ile yapıyoruz. 40-50 senedir yaptığımız usulle yapıyoruz ve her şeyi organik, İçi ve dışı deri. İhracatını yapıyoruz ve yurtiçine de satıyoruz. Talepler iyi durumda. Ayakkabılar, sağlıklı ve ayağı terletmez. Yapım süresi modele göre değişiyor, hepsinin işçiliği ayrı". - İSTANBUL