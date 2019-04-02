El Yapımı Çörek Otu Sabunundan Gelen Güzellik

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) tarafından övülen çörek otu, doğanın sunduğu en büyük şifa kaynaklarından biridir. Çörek otunun kişisel bakım ürünü haline dönüştürülmüş hali, el yapımı çörek otu sabunu ile cildinize güzellik dokunuşları yapabilirsiniz.

Kişisel bakım ritüellerinizde genel olarak kimyasal ürünler var. Makyaj çantanızda, makyaj dolabınızda ve kişisel bakım ürünlerinizi koyduğunuz her bölmeden kimyasal ve sağlıksız ürünler fışkırıyor. Sağlıksız ve zararlı olduğunu bilseniz de göz yumuyorsunuz ama güzelliğinizi riske etmek hiç de doğru değil. The Soap Factory'nin özel ürünü el yapımı çörek otu sabunu ile kişisel bakım alışkanlıklarınız değişecek.Banyo dolabınızı açtığınızda el yapımı el sabununun kokusu etrafa yayılınca daha banyo yapmadan kendinizi şımartacaksınız.

KOMPLE BAKIM

Yüz ve vücut bakımı için komple bakım sağlayan el yapımı çörek otu sabunu, The Soap Factory kurucusu Hacer Aydın'ın açıklamaları ile bir kat daha önemli hale geldi. El yapımı çörek otu sabunu:

Cildi kurutmadan derinlemesine temizlik sağlar.

Ayak kokusu ve ayak mantarını giderir.

Cildi besler ve ayak yaralarını temizler.

Saç beyazlamasını ve saç dökülmesini engeller.

Cildi alerjik reaksiyonlarda korur.

Egzamaya karşı etkilidir.

Kas ağrılarını dindirir.

Sivilceleri giderir.

Antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu engeller. Kötü kokuyu giderir.

Hoş kokusu ile rahatlama sağlar.

Saç diplerine friksiyon yapar.

El yapımı çörek otu sabununun faydalarından tam olarak istifade edebilmek için sabunu doğru şekilde kullanmak gerekmektedir. The Soap Factory kurucusu Hacer Aydın çörek otu sabununun kullanımıyla ilgili şu bilgileri verdi.

"Sabunu elinizde köpürtüp yüzünüze masaj yapar gibi uygulayın. Ilık su ile durulayın. 2. kez köpürtüp yüzünüze tekrar uygulayın. 1-3 dakika bekletin. Bol ılık su ile durulayın. Cildin sabundan azami fayda görmesi için en iyi yol bu. Ayrıca yüzünüzü kurularken muhakkak yumuşak bir havlu kullanın. Eğer sabunu banyoda kullanmak istiyorsanız önce sabunu vücudunuz üzerinde bolca köpürtün. Doğal bir kese ile tüm vücudu nazikçe ovalayın. Bu işlem kan akışını hızlandırır, cildi ölü deriden arındırır."

El yapımı doğal sabununu doğru şekilde muhafaza etmek için rutubetsiz ve güneş ışığı görmeyen bölümde tutmanız gerekiyor. Her kullanımdan sonra üzerindeki köpüğü akıtın ve delikli bir sabunlukta muhafaza edin.

(İLANDIR)