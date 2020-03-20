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El yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi.

20.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:29
Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gedikaşar köyü Huri Tepesi mevkisinde arama faaliyeti yürütüldü.
Güvenlik güçlerince, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Patlayıcı düzeneği, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü imha edildi. El yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi

Kaynak: AA

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El yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi
Etiketler : Güncel

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