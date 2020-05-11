Haber, Son Dakika, Haberler

El yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda el yapımı patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi.

11.05.2020 23:51 | Son Güncelleme: 11.05.2020 23:53
Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda tespit edilen sığınak ve mağaralarda el yapımı patlayıcı düzenekleri ile mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü kırsal alanında ve Yüksekova ilçesi Deşyan Deresi mevkisinde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Operasyonlar neticesinde terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbahar-yaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen sığınak ve mağaralar içerisinde yapılan aramalarda 2 antitank roketatar mühimmatı, piknik tüpü, çok sayıda pil bloğu, 40 metre kablo, 7 uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği, baofeng marka telsiz, 5 el yapımı patlayıcı düzeneğine bağlı 4'lü pil bloğu, 2 el yapımı patlayıcı düzeneğine bağlı 8'li pil bloğu, el yapımı patlayıcı düzeneğine bağlı 800 metre bakır kablo ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup bölgede operasyonlar devam etmektedir." El yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Yüksekova, Şemdinli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı’dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Haber
Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Haber
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Haberler››Güncel››El yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:28: ABD'de Kongre üyelerinden Putin yönetimine karşı "düşünce ve basın özgürlüğü" tasarısı - Haber 01:22: Elektrik direğinden kablo çalarken akıma kapılıp öldüğü öne sürüldü - Haber 01:18: Kahramanmaraş'da giriş çıkış kısıtlaması sona erdi, polis noktalarında araç yoğunluğu oluştu - Haber 01:16: Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kızılay'a kan bağışında bulundu - Haber 00:58: Kırıkkale'de, kan stokları azalınca öğretmenler kan bağışladı - Haber 00:38: Zonguldak'ta ilk defa pazartesi günü ölüm ve vaka artışı olmadı - Haber 00:34: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda ortak bildiri yayınlayan 5 ülkeye sert tepki - Haber 00:01: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi - Haberler 14:27: Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı - Magazin 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin