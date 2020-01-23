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El yapımı patlayıcı ile saldırı anları kamerada

Beyoğlu'nda gece iki kişinin el yapımı patlayıcı ile saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

23.01.2020 13:10 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:14
'nda gece iki kişinin el yapımı patlayıcı ile saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Beyoğlu'nda gece 02.00 sıralarında Keçici Piri Mahallesi Ömür Sokak ile Kaptanpaşa Mahallesi Sinan Paşa Yumak Sokaklarda patlama meydana gelmiş, patlamaya el yapımı patlayıcıların neden olduğu belirlenmişti.
El yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokağa gelen iki kişi, önce bir süre keşif yapıyor. Zanlılar daha sonra hedefteki apartmana el yapımı patlayıcı atıyor. İki zanlı koşarak olay yerinden kaçarken, büyük bir gürültü ile patlama yaşanıyor.
(İHA)
El yapımı patlayıcı ile saldırı anları kamerada

Beyoğlu, Güncel

Kaynak: İHA


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