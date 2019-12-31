Haberler » Güncel » El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın - Haber

El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın

El yaralanmalarında sakın buz kullanmayınİSTANBUL, (DHA)- İş ve trafik kazaları nedeniyle Türkiye'de el yaralanmaları ve uzuv kayıplarının sıkça görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr.

31.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:39
El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın
İSTANBUL, (DHA)- İş ve trafik kazaları nedeniyle 'de el yaralanmaları ve uzuv kayıplarının sıkça görüldüğünü belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, 'Kopan ya da yaralanan organı tedavi için uygun bir merkeze götürürken kesinlikle buzla direkt temas ettirmeyin. Buz dokuya zarar verir yanmaya neden olur' dedi.
Uzuv yaralanmalarında ilk olarak kanamayı durdurmanın önemli olduğunu belirten Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, turnike yöntemini önermediklerini söyledi. Kanamayı durdurmak için en iyi yöntemin yaranın üzerine bastırmak olduğunu altını çizen Op. Dr. Yiğit Erdağ, 'Kanamayı durdurduktan sonra hasta kendisi hareket edebiliyorsa bir sağlık merkezine başvurup bu el yaralanmasının tedavisine dair bilgi almalı' tavsiyesinde bulundu.
'HAYATI RİSK SÖZ KONUSU OLABİLİR'
Organ kopmalarında doğru merkezi bulmanın hayati önem taşıdığının altını çizen Op. Dr. Yiğit Erdağ, 'Kötü bir iş kazası sonrası organ çok fazla yaralandığı zaman bunun yerine dikilip dikilemeyeceğinin kararını vermeden hasta çok fazla merkez geziyor. Bu da bazen hastalarda kayba neden oluyor. Burada hastanın hayatı riski söz konusu oluyor. O uzvun dikilip dikilemeyeceğine merkezin doğru bir şekilde karar vermesi gerekir. Hasta çok fazla yer gezmeden nihai tedavisine ulaşacaktır' diye konuştu.
HASTANEYE GİDERKEN BUNLARA DİKKAT
Kopan uzvu kaybetmemek adına doğru bir şekilde hastaneye götürmenin önemli olduğunu belirten Op. Dr. Erdağ, 'Tedavi için uygun bir merkeze giderken uzvu kesinlikle buzla direkt temas ettirmeyin. Buz dokuya zarar verir yanmaya neden olur. Bu durum kopan uzvu tekrar yerine dikememenize neden olur. Yaralanan bölgeyi temiz bir bezle kapattıktan sonra soğuk uygulamasını yapmak gerekir. Direkt temas yapılması doku kaybına yol açar. Bir organın tekrar yerine dikilmesinden ziyade işlevsel olarak çalışabilir halde olması önemlidir. Organı diktiğinizde hastanın genel sağlığına zarar verip vermeyeceğine dikkat edilmelidir.'
El yaralanmalarında sakın buz kullanmayın

Türkiye, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:12   Burdur'da su dolu kuyuya düşen 4 yaşındaki çocuk öldü - Haber
17:12   Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan yeni yıl mesajı - Haber
17:12   Gaziantep'te yılbaşı öncesi 162 iş yeri denetlendi - Haber
17:12   Ağrı Barosu Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
17:11   İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (3) - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
31.12.2019 17:13:33