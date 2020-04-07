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El yıkayıp, ödülü kaptılar

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde 'Ceddin deden' marşı eşliğinde el yıkayan 20 çocuk, ödüllendirildi.

07.04.2020 08:45 | Son Güncelleme: 07.04.2020 08:46
El yıkayıp, ödülü kaptılar

ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesinde 'Ceddin deden' marşı eşliğinde el yıkayan 20 çocuk, ödüllendirildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'Evde kal' çağrısına düzenlediği yarışmalarla destek veren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, bu kez de el yıkama etkinliği yaptı. Kendisinin ve Aziziye Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından "Sevgili kardeşlerim 'evde kal' etkinliğimizde Ceddin Deden marşıyla ellerinizi yıkayarak, videonuzu çekmenizi ve bizi etiketleyerek paylaşım yapmanızı istiyoruz. En iyi çekilen videoyu seçeceğiz" açıklamasında bulundu. Etkinliğe ilçe halkının yanı sıra çocuklar da ilgi gösterdi. En büyüğü 14 yaşında olan 20 çocuk, el yıkama videolarını Başkan Orhan'ı etiketleyerek paylaştı. Başkan Orhan, en iyi görüntüyü belirlemek yerine bütün çocukların ödüllendirilmesine karar verdi. Belediyenin çeşitli yaş gruplarına göre aldığı oyuncaklar, görevliler tarafından adresleri belirlenen çocuklara teslim edildi. Hediyelerini alan çocuklar, vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Aziziye, Güncel
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