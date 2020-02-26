El-Zebir Filmi

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Evlilik hazırlığında olan Tuğba, çocukluk yıllarında yaşadığı garip olayları yeniden yaşamaya başlar. Düğün yaklaştıkça olaylar daha da şiddetlenir. Zebir, Tuğba’yı ele geçirmeye başlar ve durumu gittikçe kötüleşir. Tuğba’nın nişanlısı Yaşar bazı ipuçlarıyla olayı çözümlemeye çalışırken kendisinin de tehlikede olduğunu anlar. Evde yaşanan korkunç olaylar tüm aileyi tedirgin eder. Bu sırada Tuğba’nın ailesi daha önceden kendilerine yardımcı olan Halim Hoca’dan yardım ister. Halim Hoca, Yaşar’la Tuğba’nın durumunu anlamaya çalışırken, olayların geçmişle bağlantısı ortaya çıkar. Bu bağlantı geçmişte yapılan bir büyüdür. Tuğba’nın kurtulabilmesi için büyünün bozulması gerekir.Sinan UzunSinan UzunMustafa Kara (II), Cemalettin Çekmece, Ada Mural, Elis Büşra Kılıç, Cemal Aşkın Alptekin, Özgür YelaldıKorkuEl-ZebirWaterland2020TürkiyeTürkçeTME (The Moments Entertainment)03.07.2020