Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Elano'nun Santos'taki En İyi Anları - Spor

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları

Profesyonel kariyerine ülkesinde Santos'la başlayan Elano, 2001-05 yılları arasında formasını giydiği kulüpte önemli bir çıkış yakaladı. Santos'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Elano, 2005 yılında Shakhtar'a katılarak Avrupa transferini gerçekleştirmeden önce Santos'ta 77 maçta 15 gol kaydetti. Elano'nun Santos'taki en iyi anları ekranlarınıza geliyor...

24.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:00
Profesyonel kariyerine ülkesinde Santos'la başlayan Elano , 2001-05 yılları arasında formasını giydiği kulüpte önemli bir çıkış yakaladı. Santos'ta gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Elano, 2005 yılında Shakhtar'a katılarak Avrupa transferini gerçekleştirmeden önce Santos'ta 77 maçta 15 gol kaydetti. Elano'nun Santos'taki en iyi anları ekranlarınıza geliyor... Elano’nun Santos’taki En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Avrupa, Elano, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Avrupa’dan dönen milli takımdaki iki sporcuda koronavirüs tespit edildi Spor
Avrupa'dan dönen milli takımdaki iki sporcuda koronavirüs tespit edildi
Terim’in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü Spor
Terim'in koronavirüse yakalandığını öğrenen ünlü oyuncu ateş püskürdü
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator Spor
Eski F.Bahçeli duygulandırdı: Allah benden alsın, sana versin İmparator
Dünya Terim’i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı Spor
Dünya Terim'i konuşuyor! Koronaya yakalanması manşetlere böyle çıktı
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim’in son durumu Spor
Buse Terim sosyal medyadan paylaştı! İşte Fatih Terim'in son durumu
CHP’den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar Spor
CHP'den Fatih Terim hamlesi! Suç duyurusunda bulunacaklar
Terim’in kızlarından yeni mesaj: Nasıl bir his biliyor musunuz? Spor
Terim'in kızlarından yeni mesaj: Nasıl bir his biliyor musunuz?
Tüm Türkiye Terim için tek yürek oldu! Destek mesajı yağdı Spor
Tüm Türkiye Terim için tek yürek oldu! Destek mesajı yağdı

Son Dakika Spor Haberleri

13:28: Beşiktaş'ta teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapılacak - Spor 13:25: Alanyaspor'dan korona virüs kararı - Spor 13:23: Beşiktaş, tesislerde taramaya girecek! - Spor 13:10: Buse Terim'den babasının durumu hakkında açıklama: "Umuyorum ki çok güçlü çıkacak" - Spor 13:03: Londra'dan bir hafta önce dönen milli boksçularda koronavirüs vakası - Spor 12:59: Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı - Spor 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:15: Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin - Spor 12:56: Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı - Spor 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 10:57: Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj - Spor 10:35: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak - Spor
Loading