Elazığ 1. İş ve İstihdam Fuarı

Elazığ
'da, gençlerin iş hayatında yer almaları ve girişimcilik ruhunu artırmaları için 1. İş ve İstihdam Fuarı açıldı.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz
, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin fuarlar ve festivaller kenti olma yolunda her gün bir adım daha ileriye gittiğini söyledi.
Belediye olarak önemli fuar organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Başkan Yanılmaz, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz 3 fuar organizasyonunun ardından bu yıl da 6 fuara ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği şu günlerde bizler şehirde bir bütünlük sergileyerek ekonomimize darbe vurmak isteyenlerin karşısında duruyoruz. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız bu konuda ellerinden geleni yapmaktadır. Bu tür fuarların ekonomimize olan katma değeri yüksektir. Bizler birliktelik ruhunu sürdürdüğümüz anda şehrin katma değeri artacaktır."
Yanılmaz, kentte kalıcı fuar alanı ile ilgili projenin yakın zamanda tamamlanacağını ve kalıcı fuar alanı ile birçok etkinliğe ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.
Belediyenin ev sahipliğinde, Fırat Üniversitesi
, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR
), Gelecek Fuarcılık'ın organizesinde açılan fuar, 18 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
Açılışa, Türkiye
İş Kurumu Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya
, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı
ile çok sayıda davetli katıldı.
Elazığ