Elazığ "2. Ulusal Kitap Fuarı" Başlıyor

Kitap dostlarını buluşturacak olan fuara ülkemizin önde gelen yayınevleri katılacak. Konferans, söyleşi ve panellerin yer alacağı fuarda, birçok ünlü yazar imza günlerinde okurları ile buluşacak.

'Elazığ Belediyesi 2. Ulusal Kitap Fuarı'nda, popüler kitaplardan, Türk ve Dünya edebiyatının seçkin örneklerine, bilimsel, tarihi ve dini yayınlara sayısız eser yer alacak.

75 BİN KİTAPSEVERİ AĞIRLAMIŞTI

Geçen sene 75 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarı bu yılda iddialı yazarları ağırlayacak. Yasin Aktay, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mehmet Ercan, Sinan Yağmur, Ahmet Şimşirgil, Nurullah Genç, İsmail Kılıçarslan, Serdar Tuncer, Savaş Barkçin, Ömer Tuğrul İnançer, Hayati İnanç, Mete Yarar, Ahmet Turgut, Sadık Yalsızuçarlar ve daha birçok yazar, 2. Kitap Fuarı'nda Elazığlılarla buluşacak.

ÖĞRENCİLER BELEDİYE TARAFINDAN TAŞINACAK

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda öğrenciler belediye tarafından servis imkânıyla fuar alanına taşınacak. Öğrencilerin kitaplarla hem hal olması adına fuar alanında çeşitli programlar düzenlenecek.

BAŞKAN YANILMAZ ÜNLÜ YAZARLAR ELAZIĞ'A GELECEK

Ülkemiz insanının yakından tanıdığı her biri alanında uzman yazarların 2. Kitap Fuarı nedeniyle ilimize geleceğini ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 10 gün sürecek fuarda yeni kitapların kitapseverlerle buluşacağını belirtti. Başkan Yanılmaz, okuyan bir toplumun bilgi ve birikimini daha çok artıracağını, kitapsız bir hayatın düşünülemeyeceğini sözlerine ekledi. Başkan Yanılmaz, 23 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Elazığ Fuar ve Sergi Alanı'nda gerçekleşecek fuara tüm hemşehrilerimizin davetli olduğunu kaydetti.