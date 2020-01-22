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Elazığ 20 yıl hapisle aranan hükümlü, kapısı şifreli evde yakalandı

20 yıl hapisle aranan hükümlü, kapısı şifreli evde yakalandıELAZIĞ'da, 'Silahlı yağma suçundan' hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (41), kapısı şifreyle açılan evinde jandarma ekiplerince yakalandı.

22.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.01.2020 16:26
20 yıl hapisle aranan hükümlü, kapısı şifreli evde yakalandı
ELAZIĞ'da, 'Silahlı yağma suçundan' hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (41), kapısı şifreyle açılan evinde jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Komutanlığı ekipleri, 2013 yılında karıştığı silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'nin kent merkezinde tek katlı bir evde saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler, adrese operasyon düzenledi. S.G., özel düzenekli şifreli kapısı olan tek katlı evde yakalandı.
Gözaltına alınan S.G.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Elazığ 20 yıl hapisle aranan hükümlü, kapısı şifreli evde yakalandı

Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


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