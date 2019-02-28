28 Şubat 2019, 13:02
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Elazığ 3,1'le Sallandı

Elazığ 3,1

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Maden ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın Maden ilçesi olan deprem saat 11.33 sıralarında 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Öte yandan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 3.0 olarak ölçtü. - ELAZIĞ AFAD, Maden, Elazığ, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA