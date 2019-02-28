Elazığ 3,1'le Sallandı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/elazig/' title='Elazığ'>Elazığ</a>'ın Maden ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.<br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basbakanlik/' title='Başbakanlık'>Başbakanlık</a> Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (<a class='keyword' href='/afad/' title='AFAD'>AFAD</a>) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü <a class='keyword' href='/elazig/' title='Elazığ'>Elazığ</a>'ın Maden ilçesi olan deprem saat 11.33 sıralarında 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.<br><br>Öte yandan depremin büyüklüğünü <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kandilli-rasathanesi/' title='Kandilli Rasathanesi'>Kandilli Rasathanesi</a> ise 3.0 olarak ölçtü. - ELAZIĞ