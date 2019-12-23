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Elazığ 4 çocuk babası cami inşaatında ölü bulundu

4 çocuk babası cami inşaatında ölü bulunduElazığ'da 4 çocuk babası Ahmet A. (45), cami inşaatında ölü bulundu.

23.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:59
4 çocuk babası cami inşaatında ölü bulundu
Elazığ'da 4 çocuk babası Ahmet A. (45), cami inşaatında ölü bulundu. Kesici delici alet ile yaralandıktan sonra hayatını kaybettiği belirlenen Ahmet A.'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, sabah saatlerinde Doğukent Mahallesi 86'ncı Sokak'ta yapımı devam eden Takva Camii'nde meydana geldi. Cami inşaatın da çalışan boyacı sabah işe geldiğinde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını gördü. Boyacı, bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ahmet A.'nın kesici delici alet ile yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Ahmet A.'nın cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahmet A.'nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği otopsiden sonra belli olacak.
Elazığ 4 çocuk babası cami inşaatında ölü bulundu

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Kaynak: DHA


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