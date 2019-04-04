Elazığ, 5.2'lik Depremle Sallandı (1)

ELAZIĞ'da Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem <a class='keyword' href='/elazig/' title='Elazığ'>Elazığ</a>'ın yanısıra <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/malatya/' title='Malatya'>Malatya</a>'dan da hissedildi. <br><br> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/bogazici-universitesi-kandilli-rasathanesi-ve-deprem-arastirma-enstitusu/' title='Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'>Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü</a>'nden alınan bilgiye göre saat 20.31'de merkez üssü Elezığ <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/sivrice/' title='Sivrice'>Sivrice</a> ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 2.8 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Elazığ'ın yanısıra <a class='keyword' href='/malatya/' title='Malatya'>Malatya</a>'dan da hissedildi. Sarsıntı ile birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. - Elazığ