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ELAZIĞ 5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışELAZIĞ'da yaşayan Taşkın ailesinin oğlu Yusuf Can (5), kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı jandarma aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

15.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:51
5 yaşındaki Yusuf'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış
ELAZIĞ'da yaşayan Taşkın ailesinin oğlu Yusuf Can (5), kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı jandarma aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Harput Mahallesi'nde oturan Taşkın ailesi, jandarmayı arayarak, oğulları Yusuf Can'ın, kumbarasında biriktirdiği 10 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediğini söyledi. Bunun üzerine eve gelen jandarma ekipleri, minik çocuğun biriktirdiği 10 lirayı teslim alıp, kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu da aileye verdi. ELAZIĞ 5 yaşındaki Yusuf’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Yusuf Can, Jandarma, Güncel
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