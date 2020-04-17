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ELAZIĞ 67 yaşındaki depremzedeye doğum günü pastası vefa grubundan

67 yaşındaki depremzedeye doğum günü pastası vefa grubundanElazığ'da yaşayan 67 yaşındaki depremzede Hüseyin Donmuş'a doğum günü pastasını vefa grubundaki polis memuru götürdü.

17.04.2020 21:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:57
67 yaşındaki depremzedeye doğum günü pastası vefa grubundan
Elazığ 'da yaşayan 67 yaşındaki depremzede Hüseyin Donmuş'a doğum günü pastasını vefa grubundaki polis memuru götürdü. Kapıyı açtığında pastayı gören Donmuş, doğum gününü hatırlayan vefa grubundaki polis memuruna teşekkür etti.
Elazığ'da depremde yıkılan Dilek Apartmanı'nın yanındaki binada oturan depremzede 67 yaşındaki Hüseyin Donmuş'un bugün doğum günüydü. Diyaliz hastası olan eşinin hastaneye gitmesiyle evde yalnız kalan Donmuş'un kapı zili çaldı.
DOĞUM GÜNÜ PASTASI VEFA GRUBUNDAN
Kapıyı açan Donmuş karşısında elinde mumları yanmış pastayla bir polis memurunu gördü. Polis memuru Donmuş'a, 'Doğum gününüz kutlu olsun' diyerek pastayı üfletti. Donmuş'un teşekkür ettiği Elazığ vefa grubundaki polis memuru, 'Doğum günü pastanızı yeğeniniz Akif gönderdi' dedi.
Polis memuru daha sonra evden ayrıldı. ELAZIĞ 67 yaşındaki depremzedeye doğum günü pastası vefa grubundan

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel
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