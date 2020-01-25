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Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesinden

Elazığ'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen depremin sonrasında Nişantaşı Üniversitesi de destek ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

25.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:58Elazığ'a bir destek de Nişantaşı Üniversitesinden
'da dün akşam saatlerinde yaşanan ve bölgedeki birçok ilde hissedilen depremin sonrasında Üniversitesi de destek ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

dün akşam 20.55'de meydana gelen deprem haberi ile sarsıldı. 6.8'lik deprem çok büyük bir bölgede hissedilirken Elazığ ve Malatya'da yıkama neden olan depremde 22 kişi hayatını kaybetti, bini aşkın kişi de yaralandı.

Olayın ardından Türkiye'nin pek çok bölgesinden yardım ekipleri bölgeye hareket etti. Nişantaşı Üniversitesi de acil yardım destek ekiplerini bölgeye yönlendirdiğini duyurdu.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dilediğini söyleyen Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Üniversite olarak bölgeye acil destek ekiplerimizi yönlendirdik. Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için ne gerekiyorsa Kızılayımıza, AFAD'ımıza, vatandaşlarımıza ve devletimize temin etmeye hazırız. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Nişantaşı Üniversitesi, Nişantaşı, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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