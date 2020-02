"Elazığ'a destek günleri sergisi" fuar kültürpark'ta kapılarını açtı

Elazığ yöresi doğal ürünlerin sergilendiği fuara vatandaşlar ilk günden yoğun ilgi gösterdiler. Sergide doğal ürünlerin yanı sıra Elazığyöresine has lezzetler ile restaurant fasfood kısmında da İzmir 'li ve İzmirde yaşayan Elazığlı vatandaşlar ürünlerini buluşturuyor.

ÜZÜNTÜ İLE DE OLSA GURUR DUYUYORUM

Sunumunu Kaya Yapıcıoğlu'nun yaptığı Elazığa Destek Günleri Sergisi açılışında konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, " İzmir olarak düzenli bir proğram ile depremde zarar gören Elazığ ve Malatya illerimize, gönülleri ile hep beraber ulaştırmaya çalıştılar Herkesten Allah razı olsun. Samimiyetle söylüyorum İzmir'li kardeşlerime gösterdikleri bu gönül güzelliklerinden dolayı hassaten teşekkür ediyorum. Onlar 83 milyonun gönül kervanında bizleri gurulandıran, burukta olsa tebessüm ettiren ülke ve devlet olarak bizlerin neler yapabileceğini ortaya koyarak bu güzelliği bizlere yaşattılar. İzmir Valisi ve vatandaşı olarak, üzüntü ile de olsa onur duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

"MAGDURİYETİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ"

CHP Elazığ milletvekiliGürsel Erol ise yaptığı konuşmada, " Elazığ'da yaşanan deprem sonrası vatandaş devletimizi yanında görmek istemişti. Fakir fukaranın bizlere ihtiyacı vardı. Vatandaş bizleri yanında görerek, devleti ile ilgili güven ile ilgili bir terettüd yaşamadı. Devletimiz burada bizleri magdur etmez diyerek, bizlere güven sağladılar. Bizlerde vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için o vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamaları için onlara emek vererek mağdur olmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz. İlk günden beri devletimiz ve bizler vatandaşlarımızın yanında olduk olmayada devam edeceklerini söyledi.

ÜLKEMİZ YİNE TEK VÜCUT OLDU

Yaşanan deprem felaketinin ilk saatlerinden itibaren başta devletimiz, ve ülkemizin her köşesinden yardımların geldiğini söyleyen Ege Elazığlılar Federasyonu Başkanı Nejat AK," Böyle acı durumlarda ülkemiz, her zaman ki gibi tekrar tek vucut olarak hemşerilerimizin yanında oldu ve olmaya devam ediyor. Federasyon olarak her türlü desteği koordineli olarak vermeye devam ediyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Sayın Valimiz milletvekillerimize desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Elazığa Destek Günleri Sergisi fuar kültürpark'ta 1-2 hollerde ay sonuna kadar 10.00- 22.30 saatlerinde açık olacak.