Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından kente gelen herkesin 14 gün karantina altına alınacağını, uymayanlara ise 3 bin 150 TL ceza kesileceğini bildirdi.

02.04.2020 23:55 | Son Güncelleme: 02.04.2020 23:55
Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışından kente gelen herkesin 14 gün karantina altına alınacağını, uymayanlara ise 3 bin 150 TL ceza kesileceğini bildirdi.
Korona virüs salgını kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Elazığ'da da her türlü tedbir alınıyor. Alınan tedbirler her geçen gün artarak devam ederken, son olarak kente gelen herkesin 14 gün karantinaya alınacağı bildirildi. Bu kapsamda şehre giriş noktalarında güvenlik güçlerinin uygulama yaptığı kaydedildi.
Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "Aldığımız karar gereği Elazığ'a dışardan gelen herkes 14 gün boyunca Karantinaya alınacak ve evlerinden çıkmalarına müsaade edilmeyecektir. Çıkanlara ise her ihlal için 3 bin 150 TL para cezası uygulanacaktır. Zorunlu haller dışında Elazığ'a gelmeyin" dedi.
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Karantina, Elazığ, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Elazığ'a gelene 14 gün karantina kuralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler Haberler
Koronadan eşini ve bebeğini kaybeden acılı babadan yürek yakan sözler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi Haberler
Korona çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan Türk profesör ilaç için tarih verdi
İtalya’da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı Haberler
Bilim Akademisi üyesi profesör, koronanın bulaşma ağını çizerek anlattı
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı Haberler
Avrupa ülkesi bu skandalı konuşuyor! Test kitlerine korona bulaştı
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye’ye 5 kritik korona önerisi Haberler
Ünlü Türk genetik bilimciden Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı Haberler
Tartışma yaratan yoğunluk görüntüleri sonrası PTT şubelerini kapattı
İBB’de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İBB'de koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

01:34: AFAD Başkanı Güllüoğlu: "İdlib'in gündemi koronavirüs değil" - Haber 01:27: Kırıkkale'de 1929 kişi ev karantinasına alındı - Haber 01:26: Karaman'da 116 cezaevi personeli, yurda yerleştirildi - Haber 01:15: Bıçaklı cinayet : 1 ölü - Haber 01:13: ABD'de evsizlere yemek dağıtıldı - Haber 23:58: Bilim Akademisi üyesi Prof. Ali Alpar koronavirüsün bulaşma ağını çizerek anlattı - Haber 23:55: Koronavirüsten eşini ve bebeğini kaybeden acılı baba konuştu: Yaşadıklarım 40 yılıma bedel - Haber 23:38: Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil'den Türkiye'ye 5 kritik korona önerisi - Haber 23:31: İngiltere'nin sipariş ettiği test kitlerine koronavirüs bulaştı - Haber 22:45: İBB'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! İGDAŞ çalışanı Bensu Demirel, hayatını kaybetti - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler