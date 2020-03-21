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Elazığ'a heyelan nedeniyle tren yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı

Elazığ'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı.

21.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:16
Elazığ'a heyelan nedeniyle tren yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı
Elazığ 'da heyelan nedeniyle 80 yolcunun bulunduğu treninin lokomotif kısmı yoldan çıktı, facia ucuz atlatıldı.

Heyelan olayı, Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Tekevler köyü Özyürt mezrası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır 'dan Elazığ'a giden Kurtalan ekspresinin geçtiği sırada tünel çıkışından yaklaşık 100 metre sonra heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle trenin lokomotif kısmı raylardan çıktı. 80 yolcunun olduğu trenin vagonlarının raylarda kalması sayesinde olası bir facia ucuz atlatıldı.

Yaralanan ve ölenin olmadığı olayla ilgili bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Diyarbakır, Elazığ, Maden, 3. Sayfa

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