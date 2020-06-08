ELAZIĞ ABD'nin margarin yağları, okulun çatısında bulundu - TEKRAR

ABD'nin margarin yağları, okulun çatısında bulundu - TEKRARABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gönderdiği 70 kutu margarin yağ, Elazığ'ın Ağın ilçesinde, deprem nedeniyle tahliye edilen 60 yıllık okulun çatısında bulundu.

08.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:08
ABD'nin margarin yağları, okulun çatısında bulundu - TEKRAR
ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gönderdiği 70 kutu margarin yağ, Elazığ'ın Ağın ilçesinde, deprem nedeniyle tahliye edilen 60 yıllık okulun çatısında bulundu.
ABD'nin 2'nci Dünya Savaşı sonrasında, 'Marshall Yardımı' olarak bilinen Türkiye'ye gönderdiği 70 kutu margarin yağ, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar tespit edilmesinin ardından tahliye edilen Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nun çatısında bulundu. Okuldaki onarım sırasında 70 kutu margarin yağı bulunduğunu söyleyen Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, yağların okul çatısına neden bırakıldığı konusunda araştırmalarının sürdüğünü söyledi. Uslu, Öğretmen Abdullah Lütfü İlkokulu'nun 1960'da açıldığını ifade ederek, "Kapaklarını açmadık. Üzerinde imal tarihiyle ilgili bir bilgi de yok. Bu yağları neden saklamışlar bilmiyoruz ama araştırmasını yapacağız" dedi. ELAZIĞ ABD’nin margarin yağları, okulun çatısında bulundu - TEKRAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Elazığ, Ağın, Güncel, Haber

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