Elazığ ADEM'de koronavirüs eğitimi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik koronavirüs konusunda farkındalık semineri düzenlendi.
14.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:52
Elazığ 'ın Karakoçan ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik koronavirüs konusunda farkındalık semineri düzenlendi.
Seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Hatice Erener Yılmaz, bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaş kişilerin ve kronik hastalığı olanların virüsten çok daha çabuk etkilenebileceğini söyledi.
Virüsün daha çok öksürük, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Eller sık sık sabunla yıkanmalı veya alkol bazlı temizleyicilerle temizlenmelidir. Kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Hapşırma ve öksürme dirsek içine yapılmalı veya mendille ağız kapatılmalıdır. Mendil kullanıldıysa hemen çöpe atılmalıdır. Hasta kişilerle 1 metre çapındaki alan temas kabul edilmektedir. Toplu taşıma araçları veya kalabalık ortamlarda elleri ağız, burun veya göze sürmekten kaçınılmalıdır."
Seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Hatice Erener Yılmaz, bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaş kişilerin ve kronik hastalığı olanların virüsten çok daha çabuk etkilenebileceğini söyledi.
Virüsün daha çok öksürük, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Eller sık sık sabunla yıkanmalı veya alkol bazlı temizleyicilerle temizlenmelidir. Kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Hapşırma ve öksürme dirsek içine yapılmalı veya mendille ağız kapatılmalıdır. Mendil kullanıldıysa hemen çöpe atılmalıdır. Hasta kişilerle 1 metre çapındaki alan temas kabul edilmektedir. Toplu taşıma araçları veya kalabalık ortamlarda elleri ağız, burun veya göze sürmekten kaçınılmalıdır."
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Kaynak: AA
Etiketler : Hatice Çarpar, Karakoçan, Elazığ, Güncel
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