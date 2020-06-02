ELAZIĞ Ağaçlarını sulamak için sondaj yaparken, bahçesinden tuzlu ve sodalı su çıktı

Ağaçlarını sulamak için sondaj yaparken, bahçesinden tuzlu ve sodalı su çıktıELAZIĞ'da yaşayan Tevfik Sadak, dikimini yaptığı ağaçları sulamak için bahçesinde sondaj yaptı.

02.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:06
Ağaçlarını sulamak için sondaj yaparken, bahçesinden tuzlu ve sodalı su çıktı
ELAZIĞ'da yaşayan Tevfik Sadak, dikimini yaptığı ağaçları sulamak için bahçesinde sondaj yaptı. Yerin yaklaşık 100 metre altında tuzlu ve sodalı su bulan Sadak, bahçesinin zarar gördüğünü söyledi.
Elazığ merkeze bağlı Yukarıdemirtaş köyünde yaşayan Tevfik Sadak, 10 dönüm arazisinde yeni dikimini yaptığı ağaçları sulamak amacıyla sondaj çalışması başlattı. Sadak, bahçesinde sondaj yöntemiyle su aradığı sırada yerin yaklaşık 100 metre altında tuzlu ve sodalı su çıktı. Tuzlu ve sodalı suyun kuvvetli olması nedeniyle taşmasıyla Sadak'ın bahçesinde hasar oluştu.
Tuzlu ve sodalı suyun ağaçlara faydasının olmadığını söyleyen Sadak, İl Özel İdaresi ekiplerinin hasar oluşan bahçesinde önlemler aldığını söyledi. Sadak, "Geçen pazar günü ruhsatımızı aldık ve sondajımıza başladık. 90 metreye kadar hiçbir belirti yoktu, 90 ile 100 metre arasında böyle bir su çıktı ve makinemizi zor çıkarttık. İlk gününden yaklaşık yüzde 30 azalma var, ancak su yol vermiyor. İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesiyle bahçemde taşan suyun kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Bu su ağaç için uygun değil. Sonucunun ne olacağını bekliyoruz. Saniyede 200 litre idi, ama biraz azalma oldu. İnşallah normale döner, biz de rahatlarız. Bu bölgede hiç böyle su yoktu. 50-60 metrede herkesin çok temiz suyu var. Biz de öyle bir su beklerken böyle bir sodalı ve tuzlu su ile karşılaştık. Elazığ Belediyesi'ne analiz için numune verdik" dedi. ELAZIĞ Ağaçlarını sulamak için sondaj yaparken, bahçesinden tuzlu ve sodalı su çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Elazığ, Güncel, Haber

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